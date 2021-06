Kylie Jenner avameelselt huulte suurendamisest: tundsin, et keegi ei taha minuga suudelda

Kylie on varem tunnistanud, et otsustas täitesüste teha peale seda, kui tolleaegne poiss-sõber tema huulte kohta halvasti ütles.

«Armastus meigi vastu sai alguse sellest, et ma olin ebakindel enda huulte suhtes. Ma ei mõelnud sellele enne, kui sain ühe oma esimestest suudlustest,» sõnas neiu.

Kylie – kes alustas huulte süstimisega 17-aastaselt – sõnas, et noormehe kommentaar läks talle väga hinge. «Sa oled hea suudleja, aga su huuled on liiga väikesed,» meenutas ta poisi öeldut. «Kui poiss, kes sulle väga meeldib, niimoodi ütleb... Ma ei tea, see mõjutas mind väga,» lisas tõsielustaar.