Elu24 uuris Tiiu Kaarlõpilt, kust tärkas idee sotsiaalmeediat õppida. «Läksin õppima ausalt öeldes üsna emotsiooni pealt, nägin selle eriala reklaami ja mõtlesin et äge, see on midagi just mulle. No muidugi ei tee paha ka omandatud teadmised - mul nüüd rohkem võimalusi tööturul teha seda, mis mulle meeldib,» rõõmustas Tiiu.