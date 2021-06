ELU24 TEST ⟩ Hüperodav kodune kolme-minuti-«hambaravi»: liiga hea, et tõsi olla?

Tellijale

Eks me kõik tea, et hambaravi on Eestis üks õige krõbeda hinnaga lõbu. Samas tunnevad paljud oma hammaste välimuse ning tervise pärast muret.

Nii oli ka meile kirja saatnud Silvile hakanud silma reklaam, kus lubatakse vaid 24 euro eest inimese suhu tekitada korralik «Hollywoodi naeratus». Proua tundis aga muret, et tema kohemuse järgi sulas see kraam lihtsalt ära...

Leidnud selle reklaami, helistasime näidatud numbrile. Kuigi pisikeses kirjas oli märgitud, et firma ise on Madagaskari lähedale Komoori saartele registreeritud, võttis telefoni vastu eesti keelt rääkiv mees.

Nobedast jutust võis aru saada, et 29-eurosed «hambad» on millegi poolest paremad. Kuigi kõigile tulevad karbis täpselt samasugused plastikused hambaread, pidanuks need tema sõnul tulises vees pehmeks tehtuna iga kliendi suuga sobiva kuju võtma.

Test üllatas

Pakk karbikese «hammastega» ja terve virna õpetava (isegi eestikeelse) kirjandusega jõudiski varsti kontorisse. Nii ajasimegi köögis vee kuumaks ja proovisime järgi - kas enam ei peagi hambaarsti juurde minema?

Kogu asja point on selles, et ideaalset hambarida etendava kesta sisse käb omamoodi vaigulaadne asi. Kui see kuuma vette jätta, läheb kraam pehmeks ning võtab suhu pannes igaühe hambarea kuju. Jahutad külmas vees maha ja - voila - «proteesid» on valmis.

Katse käigus selgus pisike olulisevõitu tõsiasi, et õige kuju võtab vaid see vaik. «Hambad» ise on aga plastikust kest, mis kuju ei muuda ja ei pruugi sugugi sobida inimese enda hambareaga.

Teate neid lastele müüdavaid plastikust halloweeni vampiirihambaid? Kõnealused «hambad» on veidi sarnased. Katse järgi toimiks need küll. Nii kaua, kui ei räägi, suud lahti ei tee ja vaid eriti tagasihoidlikult naeratad.