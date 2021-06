USKUMATU ⟩ Nelja lapse ema muudab oma välimust vaatajate rõõmuks tundmatuseni

Alicia hakkas TikTokis kuulsust koguma kevadel, kui näitas jälgijatele, kui ekstreemsed tema makeoverid tegelikult on. Mängus on tohutult meiki ja ka proteesid - naisel pole tegelikult hambaidki, kirjutab NY Post .

Selline vaatepilt tõi talle vaid kahe kuuga üle miljoni fänni, enim vaadatud videol on aga 22 miljonit vaatamist. Samas kritiseerivad teda samuti paljud, kutsudes teda kommentaarides petturiks ja nn catfishiks. «Täielik nõiatrikk,» kirjutas keegi. «Minu jaoks on see küll valereklaam!»

Tegelikult ei ürita ta tegelikku välimust kellegi eest varjata, esinedes Princess Glitter Headi ja Toothless Princessi nime all. 36-aastane naine on sellise sotsiaalmeedia karjääri kõrvalt ka nelja lapse ema. Seepärast panigi ta kriitikutele kindlalt vastu. «Ma olen õnnelikult 15 aastat abielus olnud ema ja ma kannan meiki iseenda rõõmuks,» kinnitas ta.

Tema videotest on aga mõnedki ka lohutust leidnud. «Sa ajasid mulle just pisarad silma,» kommenteeriti tema proteeside kohta. «Ma saan ka 30-aastaselt proteesid ja arvasin, et minuga on kõik.» Alicia aga kinnitas: «Sinuga on kõik alles siis, kui sead lendama hakkavad.»