PILK PEALE ⟩ Cartoon, nublu ja Gameboy Tetris avaldasid koos ägeda muusikavideo

Cartooni liikme Ago Teppandi sõnul on elektroonikalist muusikat viljelev grupp nublu ja Gameboy Tetrisega tegelikult aastaid juba nii üht- kui teistpidi koostööd teinud ning mõte ühisest loost, et ka laiemale maailmale nende talenti tutvustada, on tegelikult juba ammu peas mõlkunud.