Silvia sõnul on ta varasemates suhetes olnud momente, kus ta meelega partnerit armukadedaks üritada ajas. Seda küll seetõttu, et talle oli endale haiget tehtud. «Olin nii murtud südamega, sain haiget, aga mees ütles, et tema ei teinud haiget,» meenutab Silvia.