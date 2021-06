SUUR GALERII ⟩ Tõsielustaar Helen Kõpp abiellus kallimaga

Noorte laulatus toimus Toomkirikus ja sellele järgnev pulmapidu vabaõhumuuseumis. Kõpp kinnitas maikuus Elu24-le, et pandeemia nende pulmaplaane mõjutanud ei ole. «Pigem ei ole jah, me saame absoluutselt kõike hajutatult korraldada. On juba läbi räägitud, kuidas pannakse inimesed, et tekiks hajutus,» kinnitab ta.