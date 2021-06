Pariisis suri elektritõukerattalt löögi saanud naine

Kohalik prokuratuur algatas uurimise tapmise kohta. Praegu veel tabamata tapja olukorda raskendab see, et ta jättis ohvri abita.

Juhtum on Prantsusmaa pealinnas taas algatanud suure ühiskondliku arutelu seoses elektritõukerataste turvalisusega, paljud tunnevad muret just seoses jalakäijate turvalisusega, kellest elektritõukerattad mööda tuhisevad. Tegemist pole esmakordse surmajuhtumiga ning mitmetes Euoopa linnades on paljude jalakäijate eluküünal tõukerattaõnnetustes kustunud.