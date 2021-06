VIDEO ⟩ Uue fänniplatvormi loonud Liza Lind: see jätab OnlyFansi eelmisesse sajandisse

Platvormi asutajad Liza Lind ja Marko Post ütlesid reedesel peol Elu24-le, et tegemist on mõnes mõttes hilinenud avapeoga, kuna koroonapiirangud ei lubanud varem koguneda, kuid ka uue etapi algusega.

«Alguses oli seal piiratud arv sisuloojaid, kelle me kutsusime, keda isiklikult tundsime või tundsime, et nende sisu kõnetab. Nüüd on kõik uksed valla ja juba täna õhtul olen rääkinud nii mõnegi huvitava neiu ja noormehega, kes on otsustanud, et nemadki tahaksid Desyrisse üle tulla,» õrritas Liza Lind, keda meie lugejad tunnevad peamiselt eksootilistelt instapiltidelt.