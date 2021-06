Austraalia täkk Justin pihib fännidele: esimesed kuud Eestis olid erakordselt rasked

27-aastane meelelahutaja paljastas Instagramis fännidele, et teise maailma otsa kolimine pole tema jaoks olnud nii lihtne, kui pealtnäha tunduda võib. «Paar esimest kuud olid erakordselt rasked, eriti kui tundsin, nagu mul poleks ühtki sõpra ja mind ei aktsepteerita,» tunnistas Justin.

Strippar avaldas, et on mõtisklenud ka selle üle, kas kolimine oli õige valik. «Kuidas ma oleksin saanud sellele mitte mõelda,» vastas ta fännile. Eriti igatseb Justin Austraalia kolleegidega esinemist. Ka pere pole saanud mehel Eestis külas käia, kuna Austraalia on rahvusvaheliseks reisimiseks endiselt lukus.

Seda enam meeldib Justinile praegune erakordselt kuum Eesti suvi, kuna see meenutab talle kodumaad. Siiski tunneb ta, et pole jõudnud ennast veel siin täielikult sisse elada. «See on siiani raske, aga ma olen kindel, et ühel päeval läheb see lihtsamaks,» kirjutas strippar.

Raskustest hoolimata kinnitas Justin, et on üldiselt ikka õnnelik inimene. «Elu on alati tunnete Ameerika mägi, aga ma olen loomult õnnelik inimene, elan oma elu nii, nagu tahan,» teatas ta.

Justin kolis Eestisse mullu enne jõule ning abiellus juba veebruaris eestlannast pruudi Triinu Liisiga, kes kannab nüüd samuti perekonnanime McNairn. Noored sisuloojad tutvusid mullu koroonakevadel TikTokis ja klappisid kohe.

Justin kinnitas fännide küsimustele vastates, et ta pole Triinuga plaaninud Austraaliasse kolida. «Eesti on nüüd mu kodu,» teatas ta. Küsimusele peale, kas stripparina töötav mees on eestlannaga vabasuhtes, vastas Justin resoluutse eitusega.

Meelelahutaja kergitas saladuskatet ka küsimuselt, kas plaanib pruudiga perelisa. «Ei, ühest praeguseks piisab,» vastas ta fänni küsimusele. Triinu Liisil on varasemast suhtest kolmeaastane poeg, kelle kasvatamises Justin osaleb.

