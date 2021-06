Isa on poolt, ema vastu, laps kahe tule vahel. Vaktsineerimise väheräägitud kõrvalmõju.

«Ma pole selles täna väga kindel, et milline selle vaktsiini mõju mitme aasta pärast on,» selgitas naine Elu24le. Ta möönis, et laps ise soovis vaktsineerida, kuid kuidas see otsus sündis? «Mõjutegureid on nii palju. Tal on muusikaõpetaja, kes on riskirühmas. Õpetaja kardab, et õpilased toovad viiruse talle,» osutas ema.