MUNADEPÜHA? ⟩ Eurovisiooni võitjad tõmbasid pähe jänkukõrvad ja nosisid suhkruvatti

Måneskini bändi liikmetel olid seljas roosad riided, peas jänesekõrvad ning käes popkorn ja suhkruvatt, et suu magusaks teha. «Suhkruvati viies päev 🍬» kirjutasid noored postituses.

Vahetult peale fotosessiooni tõid muusikud kuulajateni energilise etteaste. Måneskin astus lavale Rootsis Göteborgis kontserdil «Lotta på Liseberg». Noored esitasid oma hittlugusid «Zitti E Buoni» ja «I Wanna Be Your Slave». Videost on näha, kuidas rahvas oli etteaste ajal sõna otseses mõttes hullumas!