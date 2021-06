KUUM KLÕPS ⟩ Helena Klaar näitab, kuidas olla seksikas ja keskkonnasõbralik samal ajal

Tuleb aga välja, et Klaar teab rõivatööstuse kahjulikust mõjust keskkonnale ning on otsustanud teha valiku taaskasutuse kasuks – nimelt on tema kleit Humanast ja maksis kuus eurot ning kingad kauplusest Sõbralt Sõbrale ja maksid neli eurot. «Taaskasutus ❤️,» lisas Klaar.