Janune lugeja küsib: miks ei lubata Tallinna rannabaarides trimbata?

Abilinnapea sõnul on otsus tehtud inimeste huvides, kuna rannas käivad peamiselt emad väikeste lastega. «Inimesed on randa läinud teistel eesmärkidel. Võtame tänase ilma, siis istuvad seal mingisugused jorsid, ma ei taha kedagi sildistada, aga isegi kui oleks õlu lubatud, siis poleks teistel inimestel seal võimalik olla,» arvas Riisalu. «Kahjuks on see meie kultuuri kurbloolisus,» lisas ta.

Abilinnapea tuletas ka meelde, et alkohol ja ujumine ei käi kokku. «Isegi kui meil upub aastas 40 inimest alkoholi tagajärjel, siis see on terve jalaväerühm. Reeglina on need parimas elueas mehed. Kui inimesed ei oska ennast ise hoida, siis tuleb neid natuke rangemate meetmetega kaitsta ja olen täiesti kindel, et elu ei jää sellest seisma,» kinnitas ta.