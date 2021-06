«Sõprade» staaril on viimase staadiumi vähk

Mais 59-aastaseks saanud näitleja James Michael Tyler avaldas hiljuti, et tal on neljanda staadiumi eesnäärmevähk, vahendab ew.com .

«Minu täpne diagnoos on neljas staadium. Viimase staadiumi vähk,» rääkis Tyler läbi pisarate ja lisas: «Seega lõpuks, teate küll, saab see mu ilmselt kätte.»

Tyleri vähidiagnoos oli ka põhjus, miks ta «Sõprade» taaskohtumisest ainult videosilla vahendusel osa võttis. «Tahtsin sellest osa võtta ja esialgu pidin laval olema, koos nendega,» paljastas Tyler, kuid lisas, et otsustas ise seda mitte teha. «See oli magushapu, kui aus olla. Mul oli väga hea meel, et mind sellesse kaasati. Otsus sellest mitte füüsiliselt osa võtta oli minu oma.»

Videosilla vahendusel suursündmusel osalenud Tyler tõdes, et ei tahtnud taaskohtumist kurvaks muuta: «Ma ei tahtnud umbes öelda, et muuseas, Guntheril on vähk.»