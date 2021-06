VIDEO ⟩ Måneskin andis Eurovisiooni õhtujuhile avameelse intervjuu: kuulsusega on olnud raske harjuda

Nikkie de Jager meenutas Eurovisiooni lauluvõistlust, kus kaks Måneskini bändi liiget suudlesid. Ta tänas neid julguse eest, et nad olid nii avameelsed ega kartnud jääda iseendaks ka ühel maailma kõige suuremal laval. Juutuuberi sõnul on saanud Måneskini kollektiivist noortele suur eeskuju. «Me arvame, et see on kahtlemata suur asi, sest ei ole kerge olla eeskuju või muuta midagi. Me oleme loomulikud ja jääme iseendaks. Meie sõnum ongi, et on täiesti okei olla sina ise,» sõnas bassimängija Victoria.