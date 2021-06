Kojamees pärib aru: miks käis Eesti kõrge tervishoiuametnik Moskva koroonakoldes?

«Ajakirjanduse andmetel sõitis Teie alluv, terviseala asekantsler Mariss Jesse 14. mail 2021 Moskvasse puhkama,» kirjutas Kruusimäe kirjaliku pöördumise alguses ja jätkas, «seda hoolimata asjaolust, et Vene Föderatsioon kuulutas Eesti Vabariigi aprillis ebasõbralikuks riigiks ning meile on teadmata, mis järelmid sellel otsusel võivad olla. Samas on ühiskonnal värskelt meeles Eesti ametniku Eston Kohvri juhtum. Ülaltoodust johtuvalt on mulle teadaolevalt julgeolekuasutused andnud soovituse Eesti Vabariigi võtmeametnikel võimalusel vältida Venemaale reisimist.»