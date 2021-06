PILDID ⟩ 44-aastane USA telestaar võttis aja maha ja läks randa kepsutama

Shanola Hampton on 44-aastane USA näitleja, keda paljud teavad telesarjast «Shameless», mis 2021. aastal otsad kokku tõmbas. Hiljuti käis kahe lapse ema Miami rannas ja kepsles seal ringi.

Mis põhjusel Hampton Miami rannas kepsles ja mille pärast temast pilte tehti on veel ebaselge. Küll on aga kümme aastat telesarjas «Shameless» mänginud Hamptonil ees uus põnev projekt. Nimelt sai näitlejanna endale peaosa NBC telesarja «Dangerous Moms» pilootosas, vahendab Deadline. Hampton on ka sarja üks produtsentidest.