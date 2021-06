Väidetavalt kümme beebit sünnitanud aafriklanna pandi sunniviisiliselt haiglasse

Gosiame Thamara Sithole väitis kuu alguses, et kandis ja sünnitas korraga kümme beebit - tegemist oleks olnud uue maailmarekordiga, kuid tänaseks on selge, et 37-aastane Sithole ei sünnitanud ühtki last. Nüüd viidi naine Johannesburgis asuvasse haiglasse psühhiaatrilisele läbivaatusele.