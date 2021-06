Autost välja astudes tõuseb teeäärsel muruplatsil asuvalt diivanilt püsti laia naeratusega mees, kes mulle kiirelt vastu jookseb. Selgitan, et olen ajakirjanik ja tahaksin pisut juttu ajada. «Ah, ma arvasin, et tahate vihta,» kõlab pettumusest kantud vastus.

Vihta, seekord siiski ei taha, nendest rääkida aga küll. Juba kuus aastat Märjamaa külje all äritsenud legendaarne vihamees minuga tegemist teha ei soovi, kuid õnneks on kohapeal viibiv noormees rõõmus ja jutukas. «See on kõigile teada, et siit saab parimad vihad,» teatab ta. «Nendest räägitakse igal pool!»