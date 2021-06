Raviga alustanud pisikese Desiree ema: head inimesed andsid lootuse tagasi

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi Facebooki lehel seisab, et Desireel on juba viis doosi uut ravimit võetud. Lastefond tänab kõiki, kes lapse ravi annetustega toetanud on: «Suur aitäh kõigile, kes selle võimalikuks tegid, eelkõige meie suure südamega annetajatele, aga ka kõigile neile, kes aitasid kaasa, et ravim teisest riigist kõiki protseduure läbides väga kiiresti lapseni jõuaks! Suur aitäh!»