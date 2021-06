Oma sõnul seksimise teel dopinguainet organismi saanud Ukraina tennisist vabastati võistluskeelust

Ukraina tennisetäht Dajana Jastremska ei saanud osaleda ei Australian Openil ega Roland Garrosil ning ka Wimbledoni «rong» on tema jaoks läinud, sest eelülesandmise aeg sai läbi. Kuid Tokyo olümpial saab Jastremska ilmselt kaasa teha, sest 22. juuniks pidid rahvuslikud olümpiakomiteed andma üles need tennisistid, kes edetabeli põhjal mängudele pääseksid. Seega jõuti Jastremska, kes on maailma edetabelis 37. kohal, veel Ukraina võistkonnas registreerida.