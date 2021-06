KLÕPS ⟩ Näitleja Michelle Pfeifferi 28-aastane tütar sattus üle pika aja emaga koos pildile

Pärast seda kadus Pfeiffer mõneks ajaks rambivalguse käest ja tegi läbi aastate kaasa üksikutes filmides, et keskenduda oma perele. Seda kuni 2017. aastani, mil Pfeiffer uue hooga naasis. 2018. aastal sai Pfeiffer endale ka Marveli rolli ja tema esimeseks filmiks oli «Sipelgamees ja Vapsik».

2019. aastal liitus Pfeiffer ka Instagramiga ja on tänaseks seal jaganud üle 300 postituse.

Nüüd on Pfeiffer oma kahe miljoni jälgijaga Instagrami kontol jaganud pilti oma tütrest Claudia Rose'ist, mis on üsna haruldane hetk. Nimelt hoiab Claudia Rose tagasihoidlikku profiili ja on vaid mõnel korral koos emaga punasele vaibale sattunud, vahendab newsweek.com.