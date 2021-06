PILTUUDIS ⟩ Tartu mehe omapärane kuumalaine-riietus tekitab küsimärke

«Tervitused sellele kutile! Respekt sulle, sellise palavusega mitut jopet ja püksipaari kanda,» kirjutas omapärase riietusega meest märganud kodanik Facebookis.

Postitusele lisas ta pildi, millel on näha, et mehel on tõesti seljas suur jope ja mitu paari riideid seljas. Fotole on ka ära märgitud, et tol hetkel oli Tartus 31 soojakraadi.

Omapäraselt riietatud meest märkas ka teine Tartu elanik. «Nägin ka teda. Mõtlesin, et kuskil varjatud kaamera. Lisaks oli tal veel mask ka ees,» kirjutas ta täpsustuseks. Keegi lisas, et teda on märgatud ka Jõgeval ja keegi teadis öelda, et mees kõndis sarnaselt ringi ka 2020. aasta suvel.

Ühele meenutas aga vaatepilt stseeni telesarjast «Sõbrad», kus Joey paneb endale korraga selga kõik Chandleri riided.

Iseäralik vaatepilt tekitas muidugi paljudes segadust, kuid nii mõnigi pakkus selgituseks põhjuse, miks on mehel nii palava ilmaga nii palju riideid korraga seljas.

«Variant A: kaotas kihlveo B: jaanidel mehel tööpäev ja mõtles, et kui päev enne kuumarabandusega EMOsse satub saab jaanid vabaks,» pakkus üks kommentaarides.'

Oli ka neid, kes pakkusid välja, et äkki on tegu asotsiaaliga, kellel pole enda riideid kuhugi võimalik jätta. «Võib-olla tal pole riidekappi ja sellepärast paneb kõik riided korraga selga,» pakkus üks ja teine lisas, «Võibolla on tegemist asotsiaaliga kellel ei ole oma asju kuhugi jätta ega panna ja peab neid kaasas kandma?»