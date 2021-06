ÜRO nõudis aprillis, et Araabia Ühendemiraadid avaldaksid tõestuse selle kohta, kas isa poolt röövitud printsess Latifa on elus. Mai lõpus ilmusidki ühismeediasse fotod, mis näisid tõestava, et Latifa on elus. Nüüd on printsess Latifa oma advokaatide vahendusel väidetavalt öelnud, et võib lõpuks reisida. Netirahvas on aga siiani skeptiline.