LUGEJA VIDEOD ⟩ Äikesetorm muutis sõitmise nii hulluks, et autod tuli maantee äärde parkida

Tallinna-Tartu maanteel sõitnud lugeja jäi samuti tormi kätte ja kirjeldas, et tema ja kümned teised autod jäid tee äärde seisma: «Väga riskantne oli edasi sõita.»

Avalikus Facebooki grupis Nõmmekad jagati täna ka tormijärgseid kaadreid. Piltidelt on näha, et Nõmmelt üle käinud torm murdis päris mitu puud.

«[❗] Tähelepanu [❗] Kellel võimalik, hoiduge praeguse ilmaga väljas liikumast. Torm on hetkel teinud olud väga ohtlikuks. Ainuüksi viimase tunniga on Häirekeskus registreerinud Põhja piirkonnas üle saja sündmuse. Teistes piirkondades on hetkel (veel) rahulik.