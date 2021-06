GALERII JA VIDEO ⟩ Katrin Lusti jaanireportaaž Setomaalt: rahvast tuleb juurde ka naabermaakondadest!

Kell 18.45 veetsid Setomaa inimesed veel viimseid hetki rannas. «Jaanituli algab kell 20, hetkel on rahvas veel kõik rannas ja võtavad päikesest viimast,» räägib Katrin Lust. «Kuigi sotsiaalmeedia näitab pilte ja videoid tormavast Harjumaast, siis Kagu-Eesti on hetkel veel nagu eksootiline riik, kus lõõmab päike ja kraadiklaasi pügalad näitavad ka hetkel üle 30-kraadist kuumust.»

Kella poole üheksa ajal oli rahvast juba päris palju kogunenud. «Rahvast on juba omajagu! Kohal on kohalikud koduõlle müüjad ja lubatakse suurt pidu,» räägib Katrin Lust.

Kell 21.45 paistis Setodel ikka veel päike ja kraadiklaas näitas 30 kraadi, rahvast tuleb aina juurde nii Võrumaalt, Räpinast kui Põlvamaalt. «Siin tuleb kindlasti äge Jaanipidu,» ütles Elu24-le Lüübnitsast kohale sõitnud Kristiina, kelle sõnul tehakse ka nende külas täna tuld ja pidu, kuid naine otsustas tulla ikkagi Värskasse. «Siinse jaanitule suur pluss on see, et see asub järve kaldal ning see teeb tänase õhtu eriti võrratuks,» lisas naine.