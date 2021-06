GALERII JA VIDEO ⟩ Katrin Lusti jaanireportaaž Setomaalt: rahvast tuleb peole ka naabermaakondadest!

Kes ise Eesti kaugeimasse nurka jaanideks sõita ei saanud, siis pole muret - Elu24 peatoimetaja Katrin Lust jagab lugejatega muljeid tänavuselt Värska jaanitulelt, kus pidulisi ootavad rikas kultuuriprogramm, jaanipäeva mängud ja võistlused. Muusikalist elamust pakub bänd Via Baltika. Värska jaanipidu toimub sel aastal Värska sanatooriumi taga Värska lahe liivase kalda ääres.

Kell 18.45 veetsid Setomaa inimesed veel viimseid hetki rannas. «Jaanituli algab kell 20, hetkel on rahvas veel kõik rannas ja võtavad päikesest viimast,» räägib Katrin Lust. «Kuigi sotsiaalmeedia näitab pilte ja videoid tormavast Harjumaast, siis Kagu-Eesti on hetkel veel nagu eksootiline riik, kus lõõmab päike ja kraadiklaasi pügalad näitavad ka hetkel üle 30-kraadist kuumust.»

Kella poole üheksa ajal oli rahvast juba päris palju kogunenud. «Rahvast on juba omajagu! Kohal on kohalikud koduõlle müüjad ja lubatakse suurt pidu,» räägib Katrin Lust.

Kell 21.45 paistis Setodel ikka veel päike ja kraadiklaas näitas 30 kraadi, rahvast tuleb aina juurde nii Võrumaalt, Räpinast kui Põlvamaalt. «Siin tuleb kindlasti äge Jaanipidu,» ütles Elu24-le Lüübnitsast kohale sõitnud Kristiina, kelle sõnul tehakse ka nende külas täna tuld ja pidu, kuid naine otsustas tulla ikkagi Värskasse. «Siinse jaanitule suur pluss on see, et see asub järve kaldal ning see teeb tänase õhtu eriti võrratuks,» lisas naine.

Elu24 peatoimetaja Katrin Lust (vasakul) ja Värskasse jaanipidu nautima tulnud Kristiina. FOTO: Katrin Lust

Peole on tuldud ka kaugematest kohtadeest - Narvast kohale sõitnud Roman ütles, et ta tuli Värska jaanipeole, eelistab Värskat Narva-Jõesuule. 20-aastane Triinu ütles, et tema tuli kohale Tallinnast. «See on igasuvine traditsioon tulla sugulaste juurde ja siin Jaanipäeva pidada,» ütles ta.

Värska jaanitulel lõbustab rahvast Via Baltika. Bändi laulja Pavel Pnomaryov on pärast esimest seti väga õnnelikus tujus ning rahvalegi läks bändi esinemine väga peale. «Kõik naeratavad,» ütleb Pavel, kelle särk on pärast esinemist läbimärg. Bänd sõitis teise Eestimaa otsa kohale Tallinnast ning teevad jaanitulel kokku neli seti.

Kohale tulid ka päästjad, õnneks siiski vaid kontrollima, et kõik korras oleks. «Tulime patrullima, et kõik korras oleks,» ütles päästja Urmas Mustimets, kelle sõnul tundub Värska jaanituli olevat kontrolli all ja olukord igati hea.

Päästja Urmas Mustimets. FOTO: Katrin Lust