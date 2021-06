Skandaal Kannu Kõrtsis jätkub: Kerdo Mölder tegelikult kõrtsi omanikuks ei saanudki

«Pean vajalikuks informeerida avalikkust oma Kannu Kõrtsi omanikustaatusest. Kahjuks pean teatama, et Kannu Kõrtsi eelmise omanikuga me ametlikult siiski lepingu sõlmimiseni ei jõudnud, sest me ei jõudnud pikki nädalaid kestnud läbirääkimistega siiski kokkuleppele väga paljudes pisidetailides, mis sellega kaasnesid,» räägib Kerdo.

Siis kinnitas endine Kannu Kõrtsi omanik Kristjan Kann Elu24-le, et «praegune leping Kerdoga on keerulisem tehing, aga siinkohal ma rohkem ei kommenteeri selle tehingu sisu. Kerdo on seal uus omanik ja nii see on.» Nii kommenteeris Kristjan Kann veel paar nädalat tagasi.