Naine tõi näiteid oma lapsepõlvest ja sellest, kuidas need tema elu hiljem on mõjutanud. «Varju juured tulevad tavaliselt lapsepõlvest,» lisas Nau.

Ta avalikustas, et pidi suurema osa oma lapsepõlvest kasvama pideva hirmu all. «Ükskõik, mida ma tegin või ütlesin, kartsin, et saan haiget või naerdakse mind välja,» selgitas ta hirmu tagamaid.