FOTO ⟩ 54-aastane Salma Hayek: menopaus pani mu rinnad uuesti kasvama!

54-aastane näitleja rääkis Red Table Talkile antud intervjuus, et kui ta arstilt menopausi kohta uuris, olid arsti küsimused tema jaoks täiesti jahmatavad. «Ta küsis, et kas mu kõrvad on kasvama hakanud ja kas kõrvadesse on ka karvad tekkinud. Milline on minu näokarvade kasv? Kas ma nutan ilma põhjuseta? Kas võtan kiiresti kaalus juurde? Kas ma kuivan vaikselt kokku?»