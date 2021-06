ARMAS KLÕPS ⟩ Keit Pentus-Rosimannus näitas kasvavat beebikõhtu

Keit Pentus-Rosimannus naudib suvist rasedusaega ja jagas kaunist jäädvustust Eesti ipu all. Poliitikul oli seljas kaunis kollane kleit.

Ilmakodanik peaks Rosimannuse sõnul nägema päevavalgust selle suve lõpus. Rahandusminister avaldas 8. mail, et nad said abikaasa Rain Rosimannusega ise rõõmustavast uudisest teada natuke enne jõule: «Üks pikalt unistatud unistus ja oodatud elumuutus on tõeks saamas – ootame beebit, kes peaks sündima suve lõpus.» Pikalt koos olnud Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus kihlusid 2008. aastal ja abiellusid 2012. aasta augustis.