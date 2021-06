PULMAKLÕPS ⟩ Tomi ja Anni Rahula tähistavad kaheksandat pulma-aastapäeva: aitäh, et olemas oled!

«Ilusat pulma-aastapäeva Härra Abikaasa! Aitäh, et olemas oled. Alati, iga kell, igal pool!» kirjutas Anni Rahula Instagramis ja jagas kaunist pulmapäeva jäädvustust. Naine tõdes, et sel sügisel saab paaril 10 aastat deitimist. Kümme aastat kestnud sõpruse latt on juba nüüdseks ületatud.

«Aitäh, et minust varem ärkad, hommikusööki tihti ise valmistad, korrektne ning täpne oled ja nii palju huumorit igasse päeva tood. Et Sa õpetad mulle ja Rubile positiivset kangust, julgust ja oma soovide elluviimise kunsti, iga päev,» jagas Anni oma mõtteid.

«Ei ole palju inimesi, kes minu (ja Rubi) pöörase tempo, mõttekäikude ja tegemistega suudaks sammu pidada või vajadusel käsipidurit (vähemalt üritada) tõmmata. Lihtne see vast pole, aga selle eest ei nääguta ma ka Sinuga kunagi.. ei oska, ei ole ka vaja,» jätkas Tomi abikaasa. Anni meenutas siinkohal ka klassikute ütlust: «You sometimes lose, but always win (vahel küll kaotad, kuid alati võidad - toim)».