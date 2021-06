GALERII ⟩ Elu24 lugeja Itaaliast: inimesed on siin juba väsinud maski kandmisest!

«Näha on, et inimesed on siin juba väsinud maski kandmisest. Siseruumides aga ei ole muud varianti, kui et peab maskiga olema. Sellest peetakse ka 100-protsendiliselt kinni, sest see on karm reegel. Kui sellest kinni ei pea, siis saadetakse hoonest välja.»