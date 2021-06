Fitnessikaunitar Kaisa Abner võrdleb trenni tegemist hambapesuga: kui sa aastaid hambaid ei pese, siis...

Nagu Kaisal tavaks saanud, kostitab ta fänne kauni ja ka veidi paljastava pildiga jõusaalist, kus näitab imelist vormi. Pealkirjas paneb ta aga jälgijatele südamele, et trenni tehes on oluline järjepidevus.

«Sa oled see, mida sa järjepidevalt teed,» ütleb Kaisa ja lisab, et talle meeldib tervislikku elustiili võrrelda hammaste pesemisega. «Sa ei otsi hammaste pesemise jaoks motivatsiooni, vaid sa lihtsalt teed selle ära, et tunda end inimesena. Sa ei saa loota, et pesed kaks nädalat sada korda päevas hambaid ja siis nad saavad kuidagi paremini pestud, kui paari korraga päevas. Kui sa aastaid hambaid ei pese, siis ei maksa loota imelisi tulemusi, kui suure hurraaga neid hambaid nädal aega pesta ja siis jälle loobuda.»