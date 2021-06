Liisi ütleb, et enda jaoks oli hoopis teistsugune tunne disainida kui teistele. «See oli ikka pikk protsess, tükk aega mõtlesin. Alguses mõtlesin, et ma lähen kollektsiooni kleidiga - selline aeg ja võibolla ei tohi pidusid pidada, et ei hakkagi üldse midagi nii väga endale tegema,» selgitab ta. «Siis sai ikkagi see naiselik romantik minus kuidagi jagu ja disainisin iseendale kleidi, sellise natukene romantilises boheemi-stiilis, mitte nii lakitud ja ülessätitud, pigem õrn ja hooajale kohane.»