Kahetsusväärne juhtum: Kilingi-Nõmme tänavalt varastati 46 riigilippu

«Anname teada, et Kilingi-Nõmmes on 24. juuni õhtul toimunud kahetsusväärne lugu seoses lippudega. Nimelt on varastatud 46 Pärnu tänava ääres tänavavalgustuspostide küljes olnud riigilippu,» teatas Saarde vald Facebookis. Vargus pandi toime Pärnu tänava äärsel lõigul kesklinna pargist Sauga COOP kaupluseni.