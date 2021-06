VIDEO ⟩ Turvamees ei lubanud Rihannat New Yorgi ööklubi uksest sisse

Üle 250 miljoni albumi müünud Rihanna, kellel on lisaks muusikakarjäärile ka edukas kosmeetika- ja pesubränd, oli 24. juunil koos kallimaga New Yorgis. Rihanna kallim on räppar A$AP Rocky, kes paar aastat tagasi Rootsis vahistati ja vangi pandi. Rohkem selle kohta saad lugeda SIIT.

Rihanna romantilist õhtut New Yorgis varjutasid aga kaks ebameeldivat olukorda, millest üks leidis aset tänaval. Nimelt astus Rihanna oma autost välja ja liikus koos ihukaitsjatega lähedal asuvasse poodi.

Teel sinna proovisid Rihanna tähelepanu saada tema fännid ning üks proovis lauljale ulatada autogrammi saamiseks märkmiku ja pastakat.

Ühel hetkel pääses aga üks «fänn» ihukaitsjate valvsa pilgu alt Rihannale nii lähedale, et ta suutis lauljat selja tagant käperdada.

Hetke tabas Hollywood Pipeline'ine ja videoklipist (0.42) on kuulda, et keegi hõikab pärast ebameeldivat olukorda: «Ei, ära puuduta!»

Youtube'i postitatud video alla on kommenteeritud, et tegu võis olla A$AP Rocki ihukaitsjatega, kuna Rihanna omad ei laseks kunagi «fänni» nii lähedale. Lisaks toodi välja, et tegu pole kohe kindlasti fänniga, nagu Youtube'i video pealkirjas viidatakse, vaid kurjategijaga. «Ta vajab rohkem ihukaitsjaid,» kommenteeris keegi.

See polnud aga ainus ebameeldiv olukord, millega Rihanna New Yorgis silmitsi seisis. Kuigi võrreldes esimesega on olukord kordades leebem ja kohati isegi koomiline.

Nimelt soovisid Rihanna ja A$AP Rocky samal õhtul öökluppi minna, kuid jäid ootamatult ukse taha. Tööpostil olnud turvamees ei lasknud Rihannat öökluppi, sest lauljataril ei olnud kaasas isikut tõendavat dokumenti!

Piinliku hetke tabas pealtvaataja, kes postitas olukorrast Twitterisse. «Nägin just, kuidas turvamees ei lasknud Rihannat kluppi, sest tal ei olnud dokumenti kaasas,» kirjutas keegi. Järgmine kodanik lisas postitusele ka video: «See on naljakas, sest see on tõsi.»

Videoklippi on vaadatud enam kui neli miljonit korda. Selles ei kuule täpselt, mida nii Rihanna kui ka A$AP Rocky turvamehele ütlevad, kuid küllap proovivad nad meest ümber veenda või selgitada talle, kellega ta vastamisi seisab.