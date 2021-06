Briti koolipoiss jäeti stiilse juukselõikuse pärast koduõppele

Kui aga Leon esmaspäeva hommikul kooli läks, öeldi Claire'le, et poisi soeng on koolieeskirjade kohaselt liiga lühike. Samuti ei ole lubatud teha juustesse raseeritud triipe.

Ent nüüd, kuna karistuse teine päev jäi kandmata, ähvardab kool ema trahvida, kui too poissi kooli ei saada. «Ma olen palunud neil saata talle koolitöid kodus tegemiseks, ent nad ei tee seda. Nad tahavad, et ta tuleks kooli ja kannaks oma karistuse lõpuni.»

«Ma leian, et on väga ebaõiglane ja ekstreemne, ent Leoni karistati tema soengu pärast,» sõnas ema, «saaksin aru, kui tal oleks vale vormiriietus, aga tema juukseid ei mõjuta ju koolitööd.»

Kooli direktor Mobbs kommenteeris juhutnut järgnevalt: «Meie poliitikatest teavitatakse õpilasi ja lapsevanemaid selgesõnaliselt. Usume, et on väga oluline, et kooli reegleid järgitaks.» Lisades, et kooli poliitika ei ole 10. aasta jooksul muutunud.