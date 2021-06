Argo Ader puhkas abikaasaga päikeselisel Kreeka saarel: imeline Santorini imelise naisega

«Linnad siin on kaljude peale ehitatud ning tundub, et pole just best place vanadele ja lastele 😀 Pigem nagu sportlastele tehtud linnad, sest no ausalt, nagu trenni teeks iga päev. Seekord tulime siia mu parima sõbranna pulma ning otseselt bassupuhkust nautima ei tulnud. Avastame erinevaid linnasid, sõidame kabrioga ringi ning naudime head Kreeka kööki. Mulle meeldib kui puhkus on planeeritud just millegi pärast, ehk seekord pulmade tõttu.»