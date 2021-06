Kas tunneksid ära? Anne Veskil on lihtne nipp, kuidas poes käies märkamatuks jääda

Kuna lauljanna meest ei tundnud, tahtis ta ust kinni panna, kuid võõras olevat jala ukse vahele pannud. «Siis see mees ütles, et kuule, ma kirjutasin sulle kirja, et tulen sulle Tallinnasse külla. Ta oli Siberist, ma ei mäleta, mis linnast. Ütles, et ta ju kirjutas mulle, et ta tuleb, kuidas ma siis ei teadnud,» rääkis Veski.