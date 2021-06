Meesmodell Aleksei Soltan paljastab: mehed pakuvad raha, et oleksin nende seksori

Soltan avaldas, et kui Instagramis kirjakasti avab, ootab teda iga päev mõni kelmikas üllatus. «Mehed pakuvad raha, tahavad, et ma oleksin nende seksori,» tõi Soltan ühe värvika näite. Samuti pakuvad fännid modellile raha, et ta saadaks neile kantud aluspesu. Siiski ütles Soltan, et juttu pole suurtest summadest. «Miljonit ei paku,» naeris ta.