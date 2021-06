Olav Osolin Briti ministri armuafäärist: kõige vahvam värk selle suudluse juures on see...

«Briti valitsust räsib korralik intiimskandaal, sest kõmuleht The Sun on avaldanud video, millel on näha riigi, kuidas terviseminister, tubli abielumees, kolme lapse isa, Matt Hancock vaatab oma kabineti ukse taha, kas koridor on puhas, paneb siis ukse kinni, mille peale tuleb tema ministeeriumi töötaja Gina Coladangelo, samuti ontlik abieluinimene, kolme lapse ema, tema juurde ja suudleb teda, samal ajal kui ministri käsi on oma alluva tagumiku peal.

Kaadrid on saadud ministri kabinetis olevast turvakaamerast, aga siiani pole selge, kuidas too materjal ajalehte jõudis. Kõige vahvam värk selle suudluse juures on see, et minister on pidanud korduvalt manitsuskõnesid, kuidas inimesed peavad hoidma distantsi, aga nüüd selgus, et ise ta oma sõnade järgi ei käi, sest tema abi ei ole ta perekonnaliige.