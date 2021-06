Briti mainekas ajalehes kirjutati Eesti rikkaimast inimesest Kristo Käärmannist

«Tema palk on 197 tuhat naela, autot tal pole, aga see-eest on tal KTM motikas, lemmilkfilm on «Memento», lemmikraamat Svend Age Madseni «Narrating the people», lemmikmuusika Morcheeba, puhkusel käib Hispaanias Tarifas, kus on super windsurfamise koht (surfamine- toim.), lemmikjook on must Assami tee ja raha annetab ta haridusega seotud projektidele. Vaat missugune vahva eestlane!» kirjutab Osolin.