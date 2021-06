Lauri Pedaja: olen suurepärane näide, et õige naine kasvatab tolgusest hea mehe!

Näitleja armastab oma kihlatut väga ja rõhutab, et tegu on ühe vägeva ja võimsa naisega. «Meil on imearmas pisikene Aria, kes saab kohevarsti kahekuuseks, meil on maailma kõige seiklushimulisem ja armastavam koer Ruudi ja päris oma unistuste kodu.»