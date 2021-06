ELU25 ⟩ Ahto Muld: Jüri Vesipruul ja Salomon Reps – tsirkus sõitis ära, klounid jäid.

Igasuguseid kirjanikkusid ja kõikide asjade leiutajaid on meie paljukannatanud kodumaal alati suurte hulkadena ning kiiresti ringi tiirelnud. Iga uus põlvkond pritsib mõne sihukese keeniuste paari välja, aga kui tähtede seis on soodsam, siis tuleb neid lausa mitmeid. Bornhöhe ajal oli asi lootustandev, ent tänasele keeniusterohkele ajale ei olnud 19. sajandil küll midagi vastu panna. Salomon Vesipruuli ning Jaan Tatika näol oli tegemist lihtsalt tavaliste agulilollidega, nii kaugele nad muidugi ei jõudnud, et üks – see tolbajoobist leiutaja – oleks tahtnud saada presidendiks ja teine – see puu otsa kleepunud õudne kirjanik – pidanud ennast haridusministriks. Tehnika on vahepeal kõvasti edasi arenenud, tänapäeval on kõik võimalik, praegused keeniused kõlbavad korraga kõigeks.

Kaasaja kaelamurdev küsimus: kas Reps või Ratas?

Igale tähelepanelikule loodusvaatlejale on kohe selge, et kaasajal kehastavad Tatikat ning Vesipruuli idiootide paar Jüri Reps ja Mailis Ratas, või oli see vastupidi. Ühe munaraku värdjad, mis seal ikka vahet. See on lausa kiimaajav vaatepilt, kuidas esimene neist, kes on just joogid autosse viinud, kallistab teist, kes on just kohvimasina põlle alla peitnud ja lastele mängida tassinud. Sihuke debiilide duo, et anna aga olla!

See on lausa kiimaajav vaatepilt, kuidas esimene neist, kes on just joogid autosse viinud, kallistab teist, kes on just kohvimasina põlle alla peitnud ja lastele mängida tassinud.

Tõsi, kaasaegsed teadlased on püsti hädas ainult ühe kaelamurdva küsimusega: kumb friigitsirkuse esindajatest on kirjanik, kumb leiutaja. Kirjutada ei oska neist mitte ükski, igasuguste väljamõeldiste tulemuseks on samuti püdel sitt, aga nad vahetavad oma kohti keeniustemaastikul nii vilkalt, et absoluutselt võimatu on mingeid panuseid teha.

Salomon Ratas

Esmapilgul võiks kirjanikuks pidada Salomon Ratast; tema täiesti ajulagedad laused on igati Vesipruuli väärilised, kes teatavasti pajatas lindudest, kelle laulu väga ilus kuulata oli, kellel aega kuulata oli. Ratas isegi ületab oma eelkäija taset, kui ta juba kord midagi kuuldavale toob, valitseb ühiskonnas vähemalt pool tundi üleüldine vaikus, mil inimesed seedivad, et mida v***u see kõik nüüd tähendama pidi. Kirjaniku-ametiga sobib ka Ratta kirg maksumaksjate raha eest soetatud kangema kraami rüüpamisele, selge see, näidake Mullale üht karsket kirjanikku, kes kulka toetuse eest sitta viina tuppa ei tassiks. Ratasele meeldib endast ka kolmandas isikus rääkida, kuna ta on nii lugupeetav, et teisiti oleks kuidagi alandav.

Nii kakerdab ta võsast välja, palk õlal ja saag käes ning hüsteeriline helk silmis viitaks justkui mingi seniolematu leiutise sünnile.