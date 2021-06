Muusik Alen Veziko pöörastest fännidest: kui silmad lahti tegin, oli võõras naine hotellitoas

41-aastane laulja meenutas, kuidas sai karjääri algusaegadel itsitavatelt tütarlastelt telefonikõnesid. «Eks need ih-ih-hii-tüdrukud said natuke vanemaks ja hakkasid helistama öösel,» rääkis Veziko, kelle sõnul kutsusid naisfännid teda pidevalt sauna.

Muusik jäi saates salapäraseks, kas ta mõne vallatu ettepaneku ka vastu võttis. «Ütleme nii, et ei ole käinud, oleme poliitiliselt korrektsed,» naeris ta.

Veziko sõnul on olnud tal ka fänn, kes saatis talle ligi 300 sõnumit päevas. «Meie nii-öelda tutvus algas väga lihtsast situatsioonist: mina olin laval, bändiga mängisime, ilmselt ma olin talle lehvitanud, nagu ikka laval tehakse,» meenutas laulja.

Fänn olevat aga arvanud, et lehvitus tähendab enamat. «Tema arvas, et meil on nüüd kohe suhe ja oleme head tuttavad,» ütles Veziko.