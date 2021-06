USA UFORAPORT ⟩ 144 kummalisest juhtumist suudeti selgitada vaid ühte!

Julgeolekuagentuur Pentagoni aruandest selgub, et alates 2004. aastast on silmatud lausa 144 «ufot» ehk rahvakeeli maaväliseid tundmatuid objekte. Vaid üks neist on leidnud nüüdseks põhjenduse, mistõttu saa välistada võimalust, et elu käib ka teistel planeetidel. Tegu on ühe esimese korraga, mil USA valitsus on pisut saladusloori kergitanud ja asja uurinud.