«Olen väga pettunud ja südamest haiget saanud,» rääkis Agne Vaher Instagrami loos. «Millegipärast päikseliste ilmadega on tulnud välja instapolitseid, kes siis väidavad, mitte ainult minu, vaid ka teiste posituste all, et need on töödeldud,» jätkas ta.