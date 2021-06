ÖINE VIHAPURSE ⟩ Kerdo Mölder võttis Loigod krõbedalt ette: minge alkoravile!

26. juunil jagas Elu24 uudist Kristi Loigo, kes kordas taas, et polnud omanikuvahetusega seotud. «Ma ütlesin algusest peale, et mul pole sellega vähimatki pistmist. Kerdol pole olnud iial volitusigi minuga läbirääkimisi pidada!» põrutas teleprodutsent.

Loigo tunnistas, et on kõrtsi omaniku Kristjan Kannuga pidanud «ühe minutilise vestluse» ning vahetanud ühe e-kirja. «See pole iial olnud omanikustaatus ega sisuline läbirääkimine!» kinnitas ta siiski.

Ööl vastu tänast võttis naine aga uuesti teema üles ning süüdistas ajakirja Kroonika valetamises. «Kordan, mul pole selle kõigega pistmist, tegemist oli turundustegevusega! Ja see on see, mida raha eest osta ei saa,» vihjas Loigo, et tema seotus kõrtsiga oli vaid kaval reklaamitrikk.